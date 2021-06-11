Мурашко рассказал о специфике лечения "индийского" штамма коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Схемы терапии, используемые медиками против "индийского" штамма коронавируса, не имеют принципиальных отличий от схем лечения первоначального варианта, однако универсальной методики пока нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о случаях заражения "индийским" штаммом коронавируса в РФ. По ее словам, в Индии преимущественно выделяют три варианта штамма коронавируса, один из которых имеет значимые мутации, однако в России его нет.
В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" оценили вероятность возникновения новой пандемии из-за "индийского" штамма коронавируса. По мнению специалистов, этот вариант не способен вызвать новую пандемию.
"Индийский" штамм коронавируса оказался опаснее предыдущих
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