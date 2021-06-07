В ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Распространение новых штаммов коронавируса, а также слишком быстрое снятие антиковидных ограничений может обернуться катастрофой для людей без прививки. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
"В условиях возросшей глобальной передачи вариантов, вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта" ("индийский" штамм. – Прим. ред.), слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинирован", – приводит его слова ТАСС.
Тем не менее, по его словам, число случаев заражения коронавирусом во всем мире снижается уже шестую неделю подряд, а смертность – пятую.
Ранее Гебрейесус спрогнозировал появление в будущем нового опасного вируса. По его словам, он окажется более заразным и смертоносным, чем коронавирус.
По данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 172,6 миллиона случаев заражения, свыше 3,7 миллиона человек скончались.
В России выявлено 5 135 866 случаев коронавируса. За весь период умерли 124 117 человек, выздоровели 4 743 202.
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