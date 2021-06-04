Эпидемиолог заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19 в России

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ остается непростой, но заболеваемость COVID-19 в целом можно охарактеризовать как "устойчивая стабилизация". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, председателя Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, директора института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана Николая Брико.

По его словам, в последнее время нет отчетливого снижения, однако выраженной тенденции к росту так же нет.

Специалист напомнил, что для создания коллективного иммунитета к инфекции должно быть вакцинировано порядка 67% населения. Достижению такого показателя будет способствовать соблюдение общих профилактических мер, которые направлены на прерывание передачи воздушно-капельным путем, отметил эксперт.

"Каждый день число вакцинированных увеличивается, и хочется верить, что сроки для создания коллективного иммунитета в ближайшее время значительно ускорятся", – уточнил Брико.

Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что отечественные вакцины защищают от новых, измененных вариантов коронавируса, потому что мутации возбудителя не касаются серьезного изменения генома, а носят только поверхностный характер.

"Несомненно, будут продолжать появляться новые варианты возбудителя. Как и при гриппе, ситуацию нужно отслеживать, чтобы это учитывалось при разработке и модификации вакцин", – заключил специалист.

Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" оценили вероятность возникновения новой пандемии из-за "индийского" штамма коронавируса. По мнению специалистов, этот вариант не способен вызвать новую пандемию.

