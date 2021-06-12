Ученые предупредили об изменении основных симптомов коронавируса – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Исследователи из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса. Об этом сообщает издание Mirror.
По мнению исследователей, мутации COVID-19 привели к тому, что наиболее распространенными симптомами болезни стали головная боль, насморк и боль в горле. При этом кашель, а также потеря обоняния и вкуса по-прежнему рассматриваются как базовые показатели коронавируса.
Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор добавил, что на обычную простуду больше всего поход "индийский" штамм коронавируса. Специалист добавил, что при плохом самочувствии стоит сделать тест на COVID-19.
"Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", – заявил ученый.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее предупредила, что у пациентов с коронавирусом иногда встречается заложенность ушей. Впоследствии у этих 18-23% заболевших возникает снижение слуха.
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