Врач рассказала, кто сталкивается с проблемами со слухом после коронавируса

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, кто больше всех склонен к проблемам с ушами после перенесенного коронавируса.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что у 18–23% пациентов с COVID-19 встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха. По ее словам, гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эксперт Роспотребнадзора отмечает, что данный симптом может наблюдаться на протяжении нескольких недель после выздоровления, но он является излечимым.
"Когда мы говорим о слухе, мы имеем в виду два разных отдела: звукопроводящий и звуковоспринимающий. Вот если это звукопроводящий – отек, тубоотит – это временное явление. Любое острое респираторное заболевание у предрасположенных людей вызывает временное поражение слуха, которое потом излечивается", – объяснила Чернышова.
По мнению врача, заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха на фоне коронавируса, чаще встречается у пациентов, которые имеют хронические заболевания органов слуха, например средний отит. "Также люди с аденоидами, когда есть аденоидное разрастание в носоглотке, любые хронические насморки", – добавила терапевт.
До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в последнее время приходится сталкиваться с ситуацией, когда прежние способы борьбы с COVID-19 оказываются неуспешными, что может свидетельствовать о мутации вируса.
По словам врача, преодолеть замкнутый круг невозможно без вакцинации, поэтому Проценко призвал всех граждан сделать прививку. Он подчеркнул, что в столице для этого созданы все условия.
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