В Роспотребнадзоре оценили сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России производится достаточное количество вакцин от коронавируса, чтобы к осени коллективный иммунитет сформировался у 60% взрослого населения. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Производства вакцин достаточно. Мы можем (обеспечить. – Прим. ред.) все потребности для того, чтобы совершить этот рывок", – цитирует Горелова ТАСС.
Эксперт Роспотребнадзора при этом уточнил, что большого количества препаратов недостаточно для достижения в стране коллективного иммунитета. Необходимо, чтобы граждане позитивно воспринимали вакцинацию.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Он призвал россиян вакцинироваться от COVID-19 летом, а осенью сделать прививку от гриппа.
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