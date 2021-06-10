В Роспотребнадзоре оценили сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России производится достаточное количество вакцин от коронавируса, чтобы к осени коллективный иммунитет сформировался у 60% взрослого населения. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Производства вакцин достаточно. Мы можем (обеспечить. – Прим. ред.) все потребности для того, чтобы совершить этот рывок", – цитирует Горелова ТАСС.

Эксперт Роспотребнадзора при этом уточнил, что большого количества препаратов недостаточно для достижения в стране коллективного иммунитета. Необходимо, чтобы граждане позитивно воспринимали вакцинацию.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Он призвал россиян вакцинироваться от COVID-19 летом, а осенью сделать прививку от гриппа.

