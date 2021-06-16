Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против "индийского" штамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты обнаружили в Москве измененный "индийский" штамм коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве, а здесь уже далеко не один "уханьский" штамм, есть и измененный "индийский". Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам", – рассказал он.

При этом он подчеркнул, что лабораторные исследования указывают на высокую эффективность вакцины, при том что наблюдается небольшое снижение в 1,4–2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от "уханьских" штаммов.

Ранее Гинцбург заявил, что в России, и в частности в Москве, есть оригинальные варианты мутаций коронавируса. На данный момент Центр Гамалеи изучает эффективность вакцины "Спутник V" против "московского" штамма.

Также врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о риске возникновения новых волн пандемии COVID-19. Специалист объяснял, что мутировавший вирус способен заражать граждан повторно.

