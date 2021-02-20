Врач назвала категории людей, которые рискуют повторно заразиться коронавирусом

В России зафиксированы повторные случаи заболевания коронавирусом. Об опасности предупредил главный врач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Разбираемся, почему человек может заболеть COVID-19 дважды и кто находится в группе риска.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Антитела не гарантия?

Проценко отметил, что случаи повторного заражения коронавирусом пока единичны. По его словам, отсутствие массовых госпитализаций может говорить о том, что во второй раз человеческий организм легче переносит болезнь.





Денис Проценко главный врач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке Те пациенты, которые попадали повторно, все были средней тяжести, никто из них не попадал в отделение реанимации, интенсивной терапии.

Ранее о том, что существует вероятность переболеть коронавирусом не один раз, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что такое явление встречается довольно редко. При этом повторное заражение непросто отличить от длительного течения инфекции.

О подобных случаях заговорили еще осенью 2020 года. По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, такие сведения приходили из большого количества стран.

В феврале 2021 года ВОЗ подтвердила, что люди, которые ранее перенесли коронавирус, способны заразиться его новыми штаммами.





Сумья Сваминатан главный научный сотрудник ВОЗ Сейчас мы получаем информацию о людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса. И поступили первоначальные сообщения из ЮАР, предполагающие, что люди, которые прежде были инфицированы, могут снова заразиться.

По словам главного научного сотрудника ВОЗ, специалисты проводят исследования, насколько хватает иммунитета от вируса у уже переболевших людей. Среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всю жизнь в масках и перчатках?

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что в большей степени повторно заразиться коронавирусом рискуют люди с ослабленным иммунитетом после первой болезни и с хроническими заболеваниями.

"Но перенесенная в прошлом инфекция может говорить о том, как мы переболеем ей в следующий раз. Вероятнее всего, болезнь будет уже не так выражена. Например, если в первый раз у больного была высокая температура, то во второй она может стать меньше", – комментирует Романенко.

Ослабленное состояние организма у переболевших коронавирусом может сохраняться в зависимости от тяжести первого заражения, продолжает эксперт. К примеру, после тяжелой пневмонии – от шести месяцев и более. А у тех, кто впервые переболел коронавирусом в легкой форме, организм способен восстановиться примерно за месяц.

"При этом мы не можем говорить, что больше шансов заразиться повторно у тех, кто впервые перенес COVID-19 в тяжелой форме. Здесь все зависит от количества вирусных частиц и времени контакта с ними. То есть если вируса много и он будет агрессивным, риск заразиться еще раз увеличивается", – резюмировала Романенко.

В свою очередь, профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с Москвой 24 заявил, что оценить группу риска к повторному заражению коронавирусом пока сложно.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Накоплено слишком мало данных. Потенциально повторное заражение коронавирусом грозит всем. Чтобы ответить точно, необходимо смотреть, с какими особенностями оно взаимосвязано. Для этого нужно анализировать историю болезни пациентов. Когда эта работа будет проведена, после нее можно сделать выводы по группе риска", – объясняет Аграновский.





Алексей Аграновский профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Случаи повторного заражения не массовые, так как второй раз заболевают далеко не все. Я так предполагаю, к этому есть какая-то предрасположенность. Ее могут выявить после исследования всех историй болезни таких пациентов.

Повторные случаи Аграновский связывает с индивидуальными особенностями иммунитета человека. Чем он слабее, тем выше вероятность. Кроме того, повторное заражение может иметь отношение к работе в организме "клеток памяти". Они отвечают за выработку антител при уменьшении их количества.

По словам эксперта, второй раз вирус способен передаться человеку теми же путями, что и впервые. "Это снова происходит воздушно-капельными способами. Вирус после первого случая не держится в организме, он уничтожается полностью. Но нужно понимать, что, скорее всего, при наличии антител второй раз люди не заболеют. Это маловероятно", – считает эксперт.

Аграновский подчеркнул, что повторно человек может заразиться не только новыми штаммами коронавируса. Болезнь способна развиться и при попадании в организм "старых" версий инфекции.

Эксперт добавил, что, несмотря на повторные случаи заражения, маски и перчатки в нашей жизни не задержатся навсегда. Средства индивидуальной защиты необходимы только на время острой фазы пандемии, которая вскоре пойдет на спад в силу естественных причин и вакцинации населения.