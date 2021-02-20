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Врач назвала категории людей, которые рискуют повторно заразиться коронавирусом

Антитела не спасут? Кому может грозить повторное заражение коронавирусом
медицина общество

В России зафиксированы повторные случаи заболевания коронавирусом. Об опасности предупредил главный врач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Разбираемся, почему человек может заболеть COVID-19 дважды и кто находится в группе риска.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Антитела не гарантия?

Проценко отметил, что случаи повторного заражения коронавирусом пока единичны. По его словам, отсутствие массовых госпитализаций может говорить о том, что во второй раз человеческий организм легче переносит болезнь.

Те пациенты, которые попадали повторно, все были средней тяжести, никто из них не попадал в отделение реанимации, интенсивной терапии.
Денис Проценко
главный врач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке

Ранее о том, что существует вероятность переболеть коронавирусом не один раз, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что такое явление встречается довольно редко. При этом повторное заражение непросто отличить от длительного течения инфекции.

О подобных случаях заговорили еще осенью 2020 года. По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии Ван Керкхове, такие сведения приходили из большого количества стран.

В феврале 2021 года ВОЗ подтвердила, что люди, которые ранее перенесли коронавирус, способны заразиться его новыми штаммами.

Сейчас мы получаем информацию о людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса. И поступили первоначальные сообщения из ЮАР, предполагающие, что люди, которые прежде были инфицированы, могут снова заразиться.
Сумья Сваминатан
главный научный сотрудник ВОЗ

По словам главного научного сотрудника ВОЗ, специалисты проводят исследования, насколько хватает иммунитета от вируса у уже переболевших людей. Среди тех, кто был вакцинирован, подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всю жизнь в масках и перчатках?

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что в большей степени повторно заразиться коронавирусом рискуют люди с ослабленным иммунитетом после первой болезни и с хроническими заболеваниями.

"Но перенесенная в прошлом инфекция может говорить о том, как мы переболеем ей в следующий раз. Вероятнее всего, болезнь будет уже не так выражена. Например, если в первый раз у больного была высокая температура, то во второй она может стать меньше", – комментирует Романенко.

Ослабленное состояние организма у переболевших коронавирусом может сохраняться в зависимости от тяжести первого заражения, продолжает эксперт. К примеру, после тяжелой пневмонии – от шести месяцев и более. А у тех, кто впервые переболел коронавирусом в легкой форме, организм способен восстановиться примерно за месяц.

"При этом мы не можем говорить, что больше шансов заразиться повторно у тех, кто впервые перенес COVID-19 в тяжелой форме. Здесь все зависит от количества вирусных частиц и времени контакта с ними. То есть если вируса много и он будет агрессивным, риск заразиться еще раз увеличивается", – резюмировала Романенко.

В свою очередь, профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с Москвой 24 заявил, что оценить группу риска к повторному заражению коронавирусом пока сложно.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Накоплено слишком мало данных. Потенциально повторное заражение коронавирусом грозит всем. Чтобы ответить точно, необходимо смотреть, с какими особенностями оно взаимосвязано. Для этого нужно анализировать историю болезни пациентов. Когда эта работа будет проведена, после нее можно сделать выводы по группе риска", – объясняет Аграновский.

Случаи повторного заражения не массовые, так как второй раз заболевают далеко не все. Я так предполагаю, к этому есть какая-то предрасположенность. Ее могут выявить после исследования всех историй болезни таких пациентов.
Алексей Аграновский
профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ

Повторные случаи Аграновский связывает с индивидуальными особенностями иммунитета человека. Чем он слабее, тем выше вероятность. Кроме того, повторное заражение может иметь отношение к работе в организме "клеток памяти". Они отвечают за выработку антител при уменьшении их количества.

По словам эксперта, второй раз вирус способен передаться человеку теми же путями, что и впервые. "Это снова происходит воздушно-капельными способами. Вирус после первого случая не держится в организме, он уничтожается полностью. Но нужно понимать, что, скорее всего, при наличии антител второй раз люди не заболеют. Это маловероятно", – считает эксперт.

Аграновский подчеркнул, что повторно человек может заразиться не только новыми штаммами коронавируса. Болезнь способна развиться и при попадании в организм "старых" версий инфекции.

Эксперт добавил, что, несмотря на повторные случаи заражения, маски и перчатки в нашей жизни не задержатся навсегда. Средства индивидуальной защиты необходимы только на время острой фазы пандемии, которая вскоре пойдет на спад в силу естественных причин и вакцинации населения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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