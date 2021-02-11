В Роспотребнадзоре рассказали о случаях повторного заражения COVID-19

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Случаи повторного заражения коронавирусом по-прежнему встречаются довольно редко, заявила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Непросто отличить повторное заражение от персистенции, длительной персистенции, длительного течения коронавирусной инфекции", – рассказала она.

Руженцова отметила, что в настоящее время специалисты насчитывают примерно 40 тысяч разных мутаций SARS-CoV-2, большинство из которых уникальны, а часть из них распространяется по миру.

"И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам", – заявила специалист.

В связи с этим Руженцова считает, что необходимо быть готовым к модификации вакцины и тщательно отслеживать эффективность используемой терапии.

Ранее Руженцова рассказала, что температура у пациента с COVID-19 может быть как низкой, так и высокой. Все зависит от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа и применяемых для лечения лекарств. Она объяснила, что у пациентов с коронавирусом после острой фазы инфекции следует выздоровление. Его сопровождает снижение артериального давления, частоты сердечных сокращений и температуры тела. Поэтому многие замечают за собой слабость.