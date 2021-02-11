Роспотребнадзор назвал количество вариантов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В настоящий момент насчитывается порядка 40 тысяч вариантов вируса SARS-CoV-2. Об этом заявила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, сообщает РИА Новости.

"Мы видим большое количество накопленных мутаций. В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными", – сказала Руженцова. По словам представителя Роспотребнадзора, некоторые из мутаций получают распространение.

"И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам", – отметила Руженцова.

За последние сутки в России выявили 15 038 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 4 027 748 случаев COVID-19.