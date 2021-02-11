Эксперт рассказал, к чему может привести преждевременная отмена масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заболеваемость коронавирусной инфекцией может возрасти при отмене масочного режима в крупных городах. Об этом в эфире телеканала Москва 24 заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.
"Маска – это единственное средство защиты сейчас от коронавируса, не считая, конечно, вакцинации. И в крупных городах, если сейчас масочный режим полностью отменить, наверняка будет подъем заболеваемости (коронавирусом. – Прим. ред.)", – сказал Зверев.
Специалист пояснил, что маска необходима в особенности в людных местах и общественном транспорте, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию.
"Дело в том, что в крупных городах во многих местах, в том числе в общественном транспорте, в каких-то торговых центрах, невозможно соблюдать вот эту самую социальную дистанцию", – заявил Зверев.
9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на территории региона с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Такому же решению последовали и в Чечне. Об этом объявил глава республики Рамзан Кадыров.
Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не отменяется правило об обязательном ношении масок. Несмотря на то что ежесуточный уровень заболеваемости COVID-19 снижается, в России каждый день регистрируется более 10 тысяч новых случаев, что является серьезным показателем, уточнила она.
В ряде регионов России отменили масочный режим
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