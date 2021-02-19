Проценко предупредил о повторных случаях заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главный врач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России есть повторные случаи заболевания коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Такие [случаи] есть, но они пока единичны", – объяснил специалист.

По мнению Проценко, отсутствие массовых госпитализаций по данному профилю может указать на то, что повторная болезнь проходит легко. Те, кто все же попадал в больницу, болели в средней степени тяжести.

На данный момент, как заявил главврач, в клинической больнице № 40 проходят лечение 600 пациентов с коронавирусом. И них каждому третьему требуется реанимация. Проценко также добавил, что эксперты учреждения разрабатывают алгоритм определения COVID-19 по кашлю.

Ранее о повторных случаях заражения коронавирусом рассказали в Роспотребнадзоре. Как заявила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, они остаются редкостью. При этом иногда повторное заражение путают с продолжительным течением болезни.

