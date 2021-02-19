Проценко предупредил о повторных случаях заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Главный врач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России есть повторные случаи заболевания коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
"Такие [случаи] есть, но они пока единичны", – объяснил специалист.
По мнению Проценко, отсутствие массовых госпитализаций по данному профилю может указать на то, что повторная болезнь проходит легко. Те, кто все же попадал в больницу, болели в средней степени тяжести.
На данный момент, как заявил главврач, в клинической больнице № 40 проходят лечение 600 пациентов с коронавирусом. И них каждому третьему требуется реанимация. Проценко также добавил, что эксперты учреждения разрабатывают алгоритм определения COVID-19 по кашлю.
Ранее о повторных случаях заражения коронавирусом рассказали в Роспотребнадзоре. Как заявила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, они остаются редкостью. При этом иногда повторное заражение путают с продолжительным течением болезни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: