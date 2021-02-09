Психолог рассказал, почему переболевшие коронавирусом испытывают тревожность и депрессию

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Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сообщил Москве 24, что многие еще до заражения коронавирусом начинают испытывать тревожные расстройства. После выздоровления тревожность может усилиться из-за переживаний о том, что в будущем можно повторно заболеть с более тяжелыми последствиями.

В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева сообщили, что переболевшие коронавирусом могут испытывать раздражительность, панику и депрессивные состояния.





Анна Васильева сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, также могут в качестве последствий иметь синдром поствирусной астении, которая проявляется раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью, забывчивостью и трудностями сосредоточения, а также беспокойством о своем здоровье различной степени выраженности – вплоть до панических реакций.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров считает, что на фоне мировой пандемии у человека возникает повышенная тревожность еще до того, как он заразился коронавирусом. "Когда человек заражается – это острая ситуация стресса, потому что есть некая неопределенность, выживет он или нет. Это добавляет тревожности", – подчеркнул психолог в диалоге с Москвой 24.

Уже переболевший человек обладает жизненным опытом, который подсказывает, что можно заболеть повторно. Это не дает возможности быть в зоне безопасности, считает Жавнеров. В этом случае возрастает эмоциональность, на фоне которой могут возникнуть психологические расстройства.





Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам При повышении эмоциональности происходит повышение негативных эмоций, раздражительности, вспыльчивости, повышение тревожности.

"Когда мы попадаем в ситуацию с коронавирусом, опасных событий в жизни человека становится все больше. Он боится идти в магазин, чтоб не заразиться, боится, что любой его дискомфорт – это симптом коронавируса", – отметил Жавнеров.





Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам При сильной тревожности возникает симптоматика: сердцебиение, головокружение, слабость, дискомфорт. Человек сосредотачивается на этих ощущениях, что может привести к паническим атакам.

Психолог также подчеркнул, что усиливать беспокойство и депрессию может госпитализация одного из близких или статистика по смертности от коронавируса в новостях. В ситуации неопределенности человек начинает видеть негативный сценарий развития событий, волноваться, что не будут найдены лекарства или вакцина даст побочный эффект. Депрессия и беспокойство усиливаются, если человек остается один на один с собой и не может полноценно заняться работой или привычными делами, считает психолог.

В подобных ситуациях Жавнеров рекомендует работать над тем, чтобы менять свое восприятие событий.





Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам Количество тревожных событий не должно возрастать, а накопленные тревожные события должны сокращаться. И тогда, даже если человек столкнется с реальными стрессами, это не приведет его к обостренному состоянию.

Психолог отметил, что в сложных ситуациях лучше обратиться к специалисту, а не принимать антидепрессанты. "Те, кто принимает противотревожные препараты, в том числе антидепрессанты, не лечат эту проблему. Они просто не дают тревожности проявляться, при этом сам уровень тревожности продолжает расти. Со временем препараты теряют эффект, а когда человек пытается жить без них, то чувствует себя еще хуже, чем когда начал их принимать", – подчеркнул Жавнеров.