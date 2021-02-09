Психолог рассказал, почему переболевшие коронавирусом испытывают тревожность и депрессию

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Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сообщил Москве 24, что многие еще до заражения коронавирусом начинают испытывать тревожные расстройства. После выздоровления тревожность может усилиться из-за переживаний о том, что в будущем можно повторно заболеть с более тяжелыми последствиями.
В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева сообщили, что переболевшие коронавирусом могут испытывать раздражительность, панику и депрессивные состояния.
Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров считает, что на фоне мировой пандемии у человека возникает повышенная тревожность еще до того, как он заразился коронавирусом. "Когда человек заражается – это острая ситуация стресса, потому что есть некая неопределенность, выживет он или нет. Это добавляет тревожности", – подчеркнул психолог в диалоге с Москвой 24.
Уже переболевший человек обладает жизненным опытом, который подсказывает, что можно заболеть повторно. Это не дает возможности быть в зоне безопасности, считает Жавнеров. В этом случае возрастает эмоциональность, на фоне которой могут возникнуть психологические расстройства.
"Когда мы попадаем в ситуацию с коронавирусом, опасных событий в жизни человека становится все больше. Он боится идти в магазин, чтоб не заразиться, боится, что любой его дискомфорт – это симптом коронавируса", – отметил Жавнеров.
Психолог также подчеркнул, что усиливать беспокойство и депрессию может госпитализация одного из близких или статистика по смертности от коронавируса в новостях. В ситуации неопределенности человек начинает видеть негативный сценарий развития событий, волноваться, что не будут найдены лекарства или вакцина даст побочный эффект. Депрессия и беспокойство усиливаются, если человек остается один на один с собой и не может полноценно заняться работой или привычными делами, считает психолог.
В подобных ситуациях Жавнеров рекомендует работать над тем, чтобы менять свое восприятие событий.
Психолог отметил, что в сложных ситуациях лучше обратиться к специалисту, а не принимать антидепрессанты. "Те, кто принимает противотревожные препараты, в том числе антидепрессанты, не лечат эту проблему. Они просто не дают тревожности проявляться, при этом сам уровень тревожности продолжает расти. Со временем препараты теряют эффект, а когда человек пытается жить без них, то чувствует себя еще хуже, чем когда начал их принимать", – подчеркнул Жавнеров.
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