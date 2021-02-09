Еще 3 554 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные врачи за последние сутки вылечили от коронавируса еще 3 554 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели еще 3 554 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 854 725", – говорится в сообщении.

В Оперштабе уточнили, что всего за сутки в Москве было выявлено 1 584 новых случая коронавируса, при этом госпитализировали 811 человек. За день скончались 73 пациента с COVID-19.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – напомнили в Оперативном штабе.

В России за последние сутки выявили 15 019 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 464 случая. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1 078 случаев, в Московской области – 903, в Нижегородской области – 457.

Всего в России зарегистрировано 3 998 216 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Чукотском автономном округе – 0%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,1 и 0,2%.