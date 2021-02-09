Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус

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Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что скорость распространения COVID-19 снижает морозная и солнечная зимой погода или жаркая и солнечная летом. Об этом сообщает РИА Новости.
"На основе этой работы мы можем предположить, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год. Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили очень холодные температуры. Самая плохая погода – это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом", – сказала Баранова.
Биолог пояснила, что моделирование было проведено для Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса. По ее словам, в модель были заложены данные по локальным погодным условиям, введению локдауна и других ограничительных мер.
Баранова добавила, что специалисты изучали распространение коронавируса при ветре, влажности и различной температуре. По ее словам, огромную роль в итоге оказала ветреная погода, уточнив, что при таких условиях происходит выдувание вируса.
"Оказалось, что ветер играет большую роль. Сильный ветер высушивает капли и выдувает вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2–3 метра и увеличивает количество зараженных", – заявила Баранова.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также предположила, что коронавирус будет менее циркулировать ближе к лету. При этом она призвала не забывать, что на эпидемический процесс влияют различные факторы, включая погоду, социальную активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики.
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