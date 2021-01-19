Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 в РФ к лету

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Спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается ближе к лету, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, к этому моменту показатели заболеваемости COVID-19 могут достигнуть прошлогоднего минимума.

"Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти, – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика", – цитирует Пшеничную РИА Новости.

Она добавила, что, по последним данным, в стране наметилась тенденция к стабилизации ситуации с вирусом. Эпидемиолог предположила, что пик уже пройден.

Она также призвала не забывать, что на эпидемический процесс влияют различные факторы, включая погоду, социальную активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".