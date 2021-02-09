В России выявили 15 019 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 15 019 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 464 случая, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировали 1 584 случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 078, в Московской области – 903, в Нижегородской области – 457, в Воронежской области – 369, в Ростовской области – 356, в Самарской области – 300, в Свердловской области – 289, в Пермском крае и Челябинской области – по 269, в Иркутской области – 256, в Красноярском крае – 251, в Вологодской области – 245, в Саратовской области – 242, в Волгоградской области – 232.

Всего в России зарегистрировано 3 998 216 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Чукотском автономном округе – 0%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,1 и 0,2%.

Также сообщается, что за последние сутки умерли 530 пациентов с коронавирусом, за весь период скончались от инфекции 77 598 человек. За сутки выздоровели 21 795 человек, за весь период – 3 493 886.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.

Специалист объяснила, что препараты создавались на разной основе – одна разработка является векторной и базируется на аденовирусе, другая является пептидной и сформирована из трех составных частей коронавируса.

