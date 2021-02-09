Врачи рассказали о психических проблемах переболевших COVID-19

Фото: Агентство «Москва»/Андрей Никеричев
Переболевшие коронавирусом могут испытывать раздражительность и панику, сообщила сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева.
"Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, также могут в качестве последствий иметь синдром поствирусной астении, которая проявляется раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью, забывчивостью и трудностями сосредоточения, а также беспокойством о своем здоровье различной степени выраженности вплоть до панических реакций", – цитирует News.ru специалиста.
Она подчеркнула, что в начале пандемии коронавируса у пациентов наблюдались тревожные расстройства, а сейчас переболевшие больше испытывают депрессивное состояние из-за уровня смертности, возникающих вопросов о вакцинации и экономической нестабильности.
Васильева подчеркнула, что информированность о типичных признаках эмоциональных и психоневрологических последствий инфекции и специализированная медицинская помощь являются лучшими мерами для профилактики таких недугов.
Ранее специалисты из Франции выяснили, когда пациенты с коронавирусом наиболее заразны. По их словам, пиковая вирусная нагрузка в среднем достигается за день до появления симптомов. Такой вывод авторы исследования смогли сделать при помощи составления компьютерной модели.
В ходе исследования ученым также удалось выяснить, что период между заражением и появлением первых симптомов у людей с высокой вирусной нагрузкой намного короче. Авторы исследования также уточнили, что у людей старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых.
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