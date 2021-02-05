Ученые рассказали, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты из Франции выяснили, когда пациенты с коронавирусом наиболее заразны. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ученые провели исследование, в рамках которого проанализировали данные 655 пациентов, проходивших лечение в марте прошлого года в местных больницах. Оказалось, что пиковая вирусная нагрузка в среднем достигается за день до появления симптомов. Такой вывод авторы исследования смогли сделать при помощи составления компьютерной модели.

В ходе исследования ученым также удалось выяснить, что период между заражением и появлением первых симптомов у людей с высокой вирусной нагрузкой намного короче. Авторы исследования также уточнили, что у людей старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых.

Ранее испанские исследователи выявили пять странных симптомов болезни у переболевших COVID-19. Они обнаружили, что у четверти из них были выявлены такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

