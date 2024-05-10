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Появление петиции о привлечении иностранных войск на Украину на сайте Владимира Зеленского говорит об истощении ВСУ. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, на Украине грядут изменения. Депутат уверен, что в дальнейшем Россия будет наблюдать падение фронта Украины и окончательный развал ее территорий.

О петиции на сайте Зеленского стало известно 7 мая. Документ набрал 28 из 25 тысяч необходимых голосов для рассмотрения ее лидером государства. В ней говорилось о том, что Украине необходимо обратиться к союзникам для привлечения иностранных войск в страну.

