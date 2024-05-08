Кремль посчитал провокацией петицию за ввод войск НАТО на Украину

Фото: kremlin.ru

Кремль считает опасной провокацией петицию с требованием о вводе войск НАТО на Украину, которая появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

"И, конечно, внимательно наблюдаем за этим", – сказал он.

Песков заявил, что киевский режим считается достаточно непредсказуемым, при этом он напомнил, что прямое вмешательство "на земле" в украинский конфликт со стороны стран Запада несет за собой огромную опасность.

Соответствующий документ о просьбе пригласить войска Запада на Украину появился на сайте Зеленского 7 мая. На тот момент петиция набрала 28 из 25 тысяч необходимых голосов, чтобы лидер государства рассмотрел ее.

До этого Песков рассказывал, что РФ начала военные учения с отработкой запуска ядерного оружия, так как ряд западных политиков заявили о готовности отправить войска на помощь Киеву.