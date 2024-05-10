РИА Новости: СК начал проверять роман Сорокина "Наследие" по статье УК

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В России организовали доследственную проверку романа Владимира Сорокина "Наследие". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних")", – информировал он.

По словам собеседника агентства, предварительной причиной проверки стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних.

В апреле издательство АСТ приостановило продажи книги Сорокина. Сообщалось, что это произошло после жалобы общественников на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и сцены насилия над детьми в романе. После этого книгу направили на экспертизу экспертного центра при Российском книжном союзе (РКС).

