РИА Новости: хакеры взломали украинские телеканалы и показали парад Победы

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

На Украине в результате атаки предположительно российских хакеров было остановлено вещание ряда телеканалов на спутнике Astra, во время эфира которых для телезрителей запустили трансляцию парада на Красной площади в Москве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

О взломе со стороны российских хакеров заявил телеканал "Прямой", на телеканале сообщили, что атаке подвергся сигнал со спутника Astra, который пришлось отключить до устранения проблем. Кроме того, сообщается, что парад Победы также был показан на телеканалах "Киев" и Еspreso.

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали украинские сайты, в основном, интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений, и разместили на них поздравление с Днем Победы и цитату Владимира Путина о братстве российского и украинского народов.