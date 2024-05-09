Хакеры разместили на сайтах Украины поздравление с Днем Победы и цитату Путина

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Российские хакеры взломали украинские сайты, в основном, интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений, и разместили на них поздравление с Днем Победы и цитату Владимира Путина о братстве российского и украинского народов. Об этом со ссылкой на участника хакерской группы "Килобайт V" сообщает РИА Новости.

"Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником – Днем Победы", – заявил собеседник агентства.

По его словам, взломаны были более ста сайтов по всей Украине. Хакеры сообщили, что не мешали работе ресурсов, а лишь разместили на главных страницах фотоколлаж с поздравлениями и цитатой Путина.

"Мы всегда – и вы знаете мою позицию – считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, – это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики", – именно эту цитату российского лидера хакеры оставили на образовательных сайтах Украины.

Помимо поздравлений и цитаты Путина, хакеры также призвали украинских военнослужащих, не желающих сражаться за киевский режим, воспользоваться частотой 149.200 с позывным "Волга", через которую можно получить инструкции о безопасной сдаче в плен.

Ранее стало известно, что пророссийские хакерские группы заявили о проведении масштабной операции против "пособников украинских атак" на Россию. В ходе атаки они, в том числе, взломали базу данных МВД Латвии. В открытом доступе находится переписка ведомства, сведения об агентах полиции, личном составе, финансовые документы и графики отпусков.

До этого сообщалось, что хакеры из группировки RaHDit опубликовали маршруты гражданских судов, с которых украинские спецслужбы могли запустить надводные дроны по Крымскому мосту.