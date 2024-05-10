Более 130 тыс человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 Мая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Более 130 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"В этот день вход в музей был бесплатным для всех желающих, и в общей сложности Музей Победы и его филиалы посетили более 130 тысяч человек", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Праздничная программа в главном здании музея началась с возложения цветов у Вечного огня и трансляции парада Победы на Красной площади. После этого состоялся театральный фестиваль спектаклей школьных музеев.

В музее "Г.О.Р.А" 9 Мая работала однодневная выставка военных раритетов, состоялись большой концерт, многочисленные мастер-классы и другие мероприятия. Площадку посетили более 50 тысяч человек.

Праздничную программу завершил фейерверк. Он начался в 22:00 и продлился 10 минут. Вечернее небо Москвы украсили более 9 тысяч фейерверочных изделий различных цветов.

