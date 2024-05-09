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09 мая, 22:57

Безопасность

Более 9 тыс сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность в День Победы в Москве

Фото: ТАСС/Олег Елков

В день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве за безопасностью следили более девяти тысяч сотрудников Росгвардии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления ведомства.

В ходе подготовки к параду на Красной площади, проведению концертов в центре Москвы и на Поклонной горе сотрудники ведомства предприняли комплекс мер, направленных на создание безопасной обстановки.

"Экипажи московских подразделений вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли патрулирование на маршрутах, в районах проведения культурно-массовых мероприятий", – говорится в сообщении.

Росгвардия также патрулировала места массового отдыха граждан в парках и лесопарковых зонах. Вместе с этим сотрудники ведомства следили за соблюдением законодательства в сферах оборота оружия, антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов.

В честь Дня Победы в столице организовали мероприятия в "Острове мечты", на Северном речном вокзале, на ВДНХ и на других площадках. Празднование 9 Мая завершилось десятиминутным салютом, который можно было наблюдать из любой точки Москвы.

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