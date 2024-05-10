ТАСС: в Николаевской области Украины произошли взрывы

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Несколько взрывов произошло в Николаевской области Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Воздушная тревога в ночь на 10 мая объявлялась в Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.

Ранее ВС РФ в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российским энергетическим объектам ударили по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима. В Минобороны РФ сообщили, что войска нанесли групповой удар при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования, гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и беспилотников.