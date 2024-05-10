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Parisien: двое полицейских пострадали в результате перестрелки в Париже

Двое полицейских пострадали в результате перестрелки в полицейском участке в Париже

Фото: 123RF/joseh51

Стрельба произошла в полицейском участке в Париже, двое полицейских были тяжело ранены. Об этом сообщает газета Parisien.

Инцидент произошел примерно вечером 9 мая в полицейском комиссариате 13-го округа Парижа. Мужчина, которого стражи правопорядка задержали за домашнее насилие и доставили в участок, выхватил у полицейского пистолет и открыл стрельбу. Двое полицейских были ранены и находятся в критическом состоянии, их госпитализировали.

Злоумышленника ранили ответным огнем, о его состоянии на данный момент не сообщается. На место происшествия прибыл начальник парижской полиции Лоран Нуньес.

Ранее сотрудник полиции открыл стрельбу в участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции. Согласно данным СМИ, двое сотрудников полиции погибли и еще восемь пострадали.

Женщина погибла в результате перестрелки около здания суда в Стамбуле

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