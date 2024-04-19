BFMTV: угрожающий устроить взрыв в консульстве Ирана в Париже задержан

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Полиция задержала мужчину, проникшего в здание иранского консульства в Париже и угрожавшего взрывом. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О мужчине, который укрывался в здании консульства и угрожал взрывом, ранее сообщили в эфире радиостанции Europe 1. По данным СМИ, на нем заметили пояс со взрывчаткой. Он якобы намеревался отомстить за своего брата.

В качестве меры безопасности и по приказу префектуры полиции Парижа линии 6 и 9 метро были прерваны, а район оцеплен.

Спустя время нарушитель сам вышел из консульства и сдался, рассказал телеканал. При нем не обнаружили никаких взрывных устройств. Мужчину взяли под стражу.

Полиция устанавливает его личность и мотивы действий. Спецотряд BRI проверяет консульство Ирана на наличие взрывных устройств.

До этого неизвестный открыл стрельбу на рынке в грузинском Рустави. Четыре человека погибли, все пострадавшие госпитализированы. Сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего на месте происшествия.