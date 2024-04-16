Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии свидетельств наличия у Ирана ядерного оружия

Фото: depositphotos/lkpro

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отсутствии свидетельств наличия у Ирана ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

"Факт накопления урана на очень высоком уровне не означает автоматически, что у вас есть ядерное оружие. Мы должны быть крайне осторожны, делая заявления", – сказал он.

Гросси подчеркнул, что у МАГАТЭ нет информации или свидетельств того, что в Иране развернута ядерная программа.

Он также сообщил, что налаживает контакты с иранским правительством и собирается в течение нескольких недель побывать в Тегеране и "оздоровить ситуацию в смысле повышения уровня сотрудничества".

Ранее СМИ сообщали, что Иран нарастил темпы обогащения урана до 60%, с 3 до 9 килограммов в месяц. Согласно докладу МАГАТЭ, Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его можно было использовать для создания трех атомных бомб.

США, Франция, Германия и Британия призвали Тегеран соблюдать международные обязательства после доклада МАГАТЭ по ядерному объекту в иранском Фордо. Подобное было обусловлено обнаружением другой конфигурации центрифуг на ядерном объекте в ходе его посещения специалистами МАГАТЭ.

