Иран разрешит МАГАТЭ осуществлять проверки и мониторинг ядерных объектов в стране

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Власти Ирана позволят МАГАТЭ осуществлять проверки и мониторинг ядерных объектов в стране. Информацию об этом подтвердил гендиректор организации Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.

"Да", – ответил Гросси на вопрос о сотрудничестве с Тегераном.

До этого о соглашении между Ираном и МАГАТЭ на установку оборудования для контроля за ядерными объектами сообщило агентство Reuters. По его данным, более детальные условия сотрудничества страна и организация обсудят позже.

Ранее США, Франция, Германия и Британия призвали Тегеран соблюдать международные обязательства после доклада МАГАТЭ по ядерному объекту в иранском Фордо. Подобное было обусловлено обнаружением другой конфигурации центрифуг на ядерном объекте в ходе его посещения специалистами МАГАТЭ.



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