Постпред Ирана заявил, что передача оружия Тегераном не запрещена резолюцией СБ ООН

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Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани опроверг передачу Тегераном Москве беспилотников в нарушение резолюции 2231 Совбеза всемирной организации.

В ходе заседания СБ Организации Объединенных Наций иранский дипломат напомнил, что данный запрет перестал действовать 18 октября 2020 года.

"А значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к резолюции 2231. <...> ссылки на параграф 4а приложения Б резолюции 2231 не имеют юридических оснований", – приводит его слова РИА Новости.

Он пояснил, что, согласно параграфу 4а, предварительное одобрение СБ ООН требуется только в том случае, если экспортирующее государство заявляет, что соответствующие предметы могут содействовать развитию систем доставки ядерного оружия.

Иравани подчеркнул, что Тегеран неоднократно официально заявлял, что никогда не планировал разрабатывать, а также не создавал и не поставлял предметы, которые могли бы содействовать развитию таких систем.

Он добавил, что Тегеран уже вступил в двустороннем порядке в контакт с Киевом, чтобы прояснить существующие разногласия относительно этого вопроса.

Иравани также подчеркнул, что беспилотники, которые Иран передал России до начала спецоперации, несовместимы с резолюцией 2231 и не предназначены для использования в украинском конфликте.

"Следовательно кампания дезинформации и безосновательные обвинения в адрес Ирана должны прекратиться", – заключил Иравани.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что обвинения в адрес России в применении иранских беспилотников на Украине являются надуманными и носят искусственный характер.

В конце августа американские СМИ распространили информацию, что Иран якобы направил России первую партию БПЛА для их применения в специальной военной операции на Украине.

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