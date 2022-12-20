Небензя назвал надуманными обвинения в адрес России в применении иранских БПЛА на Украине

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Обвинения в адрес России в применении иранских беспилотников на Украине являются надуманными и носят искусственный характер, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения", – приводит слова дипломата РИА Новости.

В свою очередь, постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани в ходе заседания СБ Организации Объединенных Наций подтвердил, что Тегеран не поставлял никаких беспилотников Москве, поэтому соответствующие обвинения являются беспочвенными.

В конце августа западные СМИ распространили информацию, что Иран якобы направил России первую партию БПЛА для их применения в специальной военной операции на Украине. Источники в американской администрации заявляли журналистам, что Москва получит сотни разных типов дронов.

После этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что, обвиняя Россию в сотрудничестве с Ираном по поставке беспилотников, США и Евросоюз скрывают свою неспособность обеспечить выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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