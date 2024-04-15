WP: Нетаньяху поручил найти в Иране цели для ответа на атаку

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ найти в Иране цели, атаки по которым пошлют сигнал, но не приведут к жертвам. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

"Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку", – следует из материала издания.

По данным источника, Израиль также обсуждает вариант атаки, при которой не разозлятся международные союзники и не потеряется возможность построить альянс против Тегерана.

Между тем посольство Италии в Тегеране сообщило о временном закрытии с 14 апреля. При этом на странице диппредставительства в соцсети X говорится, что соотечественникам продолжат оказывать консульские услуги. Для экстренной связи указаны адрес электронной почты и номер телефона.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке на еврейское государство Тегеран также использовал баллистические ракеты.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны. Он заявил, что Иран несет террор и нестабильность, а миру необходимо "встретиться лицом к лицу с этой империей зла".

