Президент Израиля Герцог: действия Ирана стали объявлением войны

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

Удар Ирана по Израилю при помощи беспилотников и ракет является объявлением войны. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог.

"Прошлой ночью мы подверглись нападению с четырех сторон на Ближнем Востоке, прокси стреляли по нам, запуская ракеты и беспилотники. Это похоже на настоящую войну", – подчеркнул он.

Как уточнил глава страны, Израиль стремится к миру и не пытается эскалировать ситуацию в регионе. По словам Герцога, Иран несет террор и нестабильность, а миру необходимо "встретиться лицом к лицу с этой империей зла".

Президент государства отметил, что Израиль прислушивается к союзникам, однако сделает все возможное для защиты граждан.

Вечером в субботу, 13 апреля, Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Позже стало известно, что также применялись баллистические ракеты.

В связи с этим лидеры стран группы "Большой семерки" (G7) выразили солидарность и поддержку Израилю. Они пригрозили принять меры при продолжении дестабилизирующих иранских действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе разговора главы МИД указали, что дополнительная эскалация в регионе может спровоцировать рост напряженности.

