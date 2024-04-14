Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответе на удар Израиля

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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщается на сайте российского ведомства.

"Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ", – говорится в сообщении.

В ходе разговора главы МИД указали, что дополнительная эскалация в регионе может спровоцировать рост напряженности. Недопущение таких сценариев должно стать предметом особого внимания Совета Безопасности ООН, подчеркнули министры.

Кроме того, они подтвердили свои позиции в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа и формирования условий для прямых переговоров об урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем.

В вечернее время 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону еврейского государства. Кроме того, во время атаки использовались баллистические ракеты.

В МИД Ирана уточнили, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля.

В свою очередь, президент США Джо Байден выступил с решительным осуждением атаки Ирана на Израиль. Он отметил, что благодаря действиям американских военных удалось сбить почти все прибывающие в Израиль беспилотники и ракеты.

