G7 выразила готовность принять меры в ответ на инициативы Ирана

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Лидеры стран группы "Большой семерки" (G7) выразили солидарность и поддержку Израилю после атак Ирана. Они пригрозили принять меры при продолжении дестабилизирующих иранских действий, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление.

"Мы требуем, чтобы Иран и его пособники прекратили свои атаки", – отмечается в сообщении.

Кроме того, страны G7 осудили запуск БПЛА и ракет в сторону Израиля. Также они указали на необходимость избегать дальнейшей эскалации ситуации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе разговора главы МИД указали, что дополнительная эскалация в регионе может спровоцировать рост напряженности.

Вечером в субботу, 13 апреля, Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Позже стало известно, что также применялись баллистические ракеты.

Вместе с тем на фоне иранской атаки МИД РФ призвал россиян, которые находятся на территории еврейского государства и в соседних странах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями российский дипломатических учреждений.

