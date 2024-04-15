Песков заявил, что Россия чрезвычайно обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке

Фото: Iranian Army via AP

Москва обеспокоена усугублением конфликта на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Российская сторона выступает за мирное урегулирование ситуации, добавил он.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ прокомментировать обстановку в регионе после иранской атаки по Израилю.

"Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация – ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами", – подчеркнул он.

Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля вечером 13 апреля. Кроме того, использовались также и баллистические ракеты.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что атака Ирана на Израиль произошла в результате бездействия Совбеза всемирной организации после атаки еврейского государства на иранские дипломатические объекты.

По его словам, если бы под ударом оказались западные представительства, то страны Запада, не раздумывая, "обрушились бы с ответными мерами".

