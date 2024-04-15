Постпред РФ Небензя: атака Ирана произошла в результате бездействия СБ ООН

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Атака Ирана на Израиль произошла в результате бездействия Совбеза ООН после атаки еврейского государства на иранские дипломатические объекты. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя в рамках заседания СБ.

"То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом на позорное бездействие Совета безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля", – цитирует дипломата ТАСС.

Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное заседание Совбеза по атаке Ирана. Он указал, что если бы под ударом оказались западные представительства, то страны Запада, не раздумывая, "обрушились бы с ответными мерами".

"Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено", – отметил Небензя.

Российская сторона считает неприемлемым замалчивание Западом в Совбезе ООН первопричин нынешней вспышки эскалации конфликта на Ближнем Востоке, одной из которых является беспрецедентная по масштабам жертв операция Израиля в секторе Газа, добавил постпред РФ.

Небензя также призвал все вовлеченные в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности, а Израиль в частности – к отказу от силовых акций на Ближнем Востоке.

13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону еврейского государства. Кроме того, во время атаки использовались баллистические ракеты.

В МИД Ирана уточнили, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля.

Лидеры стран группы "Большой семерки" (G7) выразили солидарность и поддержку Израилю. Они пригрозили принять меры при продолжении дестабилизирующих иранских действий.

Президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что удар Ирана по Израилю при помощи беспилотников и ракет является объявлением войны. По его словам, Иран несет террор и нестабильность, а миру необходимо "встретиться лицом к лицу с этой империей зла".