WSJ: Израиль может ответить на атаку Ирана уже 15 апреля

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Власти Израиля могут ответить на атаку Ирана уже в понедельник, 15 апреля. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на оценки официальных лиц США.

В статье приводится цитата одного из высокопоставленных членов администрации США о том, что американский президент Джо Байден во время разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху пытался отговорить того от поспешной реакции на атаку Ирана.

Ранее СМИ уже приводили заявления израильских чиновников о том, что Тель-Авив обязательно ответит на атаку Тегерана. Уточнялось, варианты ответа должны были подробно обсуждаться 14 апреля на заседании военного кабинета министров Израиля.

13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону еврейского государства. Кроме того, во время атаки использовались баллистические ракеты.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что удар Ирана является объявлением войны. По его словам, Иран несет террор и нестабильность, а миру необходимо "встретиться лицом к лицу с этой империей зла".