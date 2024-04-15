Генсек ООН заявил о запрете применять силу против государств

Фото: ТАСС/WAEL HAMZEH/EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о запрете на применение силы против любого государства и о неприкосновенности дипломатических объектов. Его слова передает РИА Новости.

"Кроме того, принцип неприкосновенности дипломатических и консульских объектов и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом, как я заявил, осуждая нападение 1 апреля на иранское консульство в Дамаске", – подчеркнул генсек.

Как он отметил, Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Гутерриш призвал к сдержанности и деэскалации.

Вечером в субботу, 13 апреля, Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Позже стало известно, что также применялись баллистические ракеты.

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", более 100 беспилотников Ирана перехватили вне границ Израиля силы американских и британских союзников.

В МИД Ирана уточнили, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля.

На фоне произошедшего президент еврейского государства Ицхак Герцог назвал удар Ирана объявлением войны. По его словам, Израиль стремится к миру и не пытается эскалировать ситуацию в регионе.

