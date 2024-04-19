Fars: взрыв прогремел в иранской провинции Исфахан

Фото: ТАСС/APA Images via ZUMA Wire/ZUMA

Взрыв прогремел в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре страны. Об этом сообщает агентство Fars.

Согласно его данным, взрыв мог произойти на северо-востоке провинции недалеко от международного аэропорта Исфахана и базы армейских ВВС. Власти на данный момент не комментировали причины взрыва.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.

До этого замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что если Израиль ответит на удар Ирана, то Тегеран примет ответные меры за секунды. Он заявлял, что на второй удар последует более жесткий и быстрый ответ.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке на еврейское государство Тегеран также использовал баллистические ракеты.

В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Поводом для атаки стал удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.