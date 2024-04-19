ABC: Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает телеканал ABC.

Чиновник не стал приводить подробности, были ли также объекты Ирана в Сирии и Ираке целями ударов.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске.

В ответ на это вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников, а также баллистические ракеты. В армии обороны еврейского государства позже уточнили, что Тегеран выпустил около 300 боеприпасов и БПЛА, включая 170 беспилотников и более 150 различных ракет.

В МИД Ирана заявляли, что Тегеран при атаке руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что удар Ирана является объявлением войны. По его словам, Иран несет террор и нестабильность, а миру необходимо "встретиться лицом к лицу с этой империей зла".

