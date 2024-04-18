Иран заявил о готовности нанести удар по ядерным объектам Израиля

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Вооруженные силы (ВС) Ирана готовы в любую минуту нанести удар по ядерным объектам Израиля в случае агрессии со стороны Тель-Авива. Об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

"Наши руки находятся уже на спусковом крючке запуска мощных ракет", – цитирует его Tasnim.

Хакталаб добавил, что все подобные объекты еврейского государства уже выявлены, а необходимая информация о целях находится в распоряжении ВС Ирана. Он подчеркнул, что если Израиль захочет ударить по иранским ядерным объектам, то ВС страны сделают зеркальный ответ и ответят тем же.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал дипломатическое учреждение Тегерана в сирийском Дамаске. В ответ на это вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников, а также баллистические ракеты.

В армии обороны еврейского государства позже уточнили, что Тегеран выпустил около 300 боеприпасов и БПЛА, включая 170 беспилотников и более 150 различных ракет. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о запрете на применение силы против любого государства и осудил нападение Израиля на Иран. Также он призвал все стороны к сдержанности.