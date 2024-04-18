ABC: Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану до окончания праздника Песах

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Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану до иудейского праздника Песах, который начнется с вечера 22 апреля и продлится до 30 апреля. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает телеканал ABC.

По словам источника телеканала, Израиль вряд ли будет предпринимать какие-либо действия до праздника, однако ситуация может измениться. Он также сообщил, что иранские высшие лица находятся в состоянии повышенной готовности, а некоторые из них "находятся в убежищах и подземных объектах".

Ранее телеканал NBC News сообщал, что американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет нанесен за пределами Ирана. Согласно данным источников телеканала, израильский удар может быть нанесен по иранским военным и поддерживаемым Ираном силам, но не по территории страны.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке на еврейское государство Тегеран также использовал баллистические ракеты. В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Поводом для атаки стал удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.

