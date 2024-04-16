NBC News: военный ответ Израиля может не включать удары по территории Ирана

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Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет нанесен за пределами Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

Согласно данным источников, израильский удар может быть нанесен по иранским военным и поддерживаемым Ираном силам, но не по территории страны. Кроме того, в США ожидают, что ответ Израиля Ирану будет "ограниченным по масштабам".

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке на еврейское государство Тегеран также использовал баллистические ракеты. В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Поводом для атаки стал удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что удар Ирана является объявлением войны. По его словам, Иран несет террор и нестабильность, а миру необходимо "встретиться лицом к лицу с этой империей зла".