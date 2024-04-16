Замглавы МИД Ирана пообещал мгновенный ответ в случае атаки Израиля

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Замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что если Израиль ответит на удар Ирана, то Тегеран примет ответные меры за секунды. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сионисты должны знать, что в этот раз у них не будет отсрочки в двенадцать дней. Отсчет до ответа, который они получат, будет отмеряться не в днях или часах, а в секундах", – сообщил он.

Багери Кяни отметил, что Израиль, нанеся удар по иранскому консульству в Сирии, совершил стратегическую ошибку, позволив Тегерану на законных основаниях испытать военный и оборонный потенциал. По мнению замминистра иностранных дел Ирана, Израиль должен стремиться не повторять эту ошибку, так как на второй удар последует более жесткий и быстрый ответ.

Вечером 13 апреля Иран выпустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. При атаке на еврейское государство Тегеран также использовал баллистические ракеты. В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Поводом для атаки стал удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.