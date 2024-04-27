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27 апреля, 22:34

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TGRT Haber: в Турции полицейский открыл огонь по коллегам

В Турции полицейский открыл огонь в участке

Фото: ТАСС/BERK OZKAN/EPA

Сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу в участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

Как сказано в сообщении, в результате этого инцидента не менее двух полицейских пострадали. Сейчас к участку выехали несколько машин скорой. По информации телеканала, раненые сотрудники полиции госпитализированы.

Ранее стало известно. что неизвестный открыл стрельбу на рынке в грузинском Рустави. Четыре человека погибли, все пострадавшие госпитализированы. Сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего на месте происшествия.

Женщина погибла в результате перестрелки около здания суда в Стамбуле

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