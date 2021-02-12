ВОЗ указала на повторные заражения новыми штаммами коронавируса

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ВОЗ располагает свидетельствами о том, что ранее перенесшие коронавирус люди могут заразиться новыми его штаммами. Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Поступают сообщения о людях, которые повторно заражаются новыми штаммами вируса. Из ЮАР появилось предположение о том, что люди, которые прежде были инфицированы, могут снова заразиться", – отметила она.

Ранее минздрав Великобритании заявил об обнаружении двух новых штаммов коронавируса. Как говорится в докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов, одна из мутаций относится к категории вызывающих беспокойство.

Ученые также назвали признаки людей, которые становятся суперраспространителями коронавируса.

Специалисты исследовали показатели 194 заболевших, а также данные экспериментального исследования приматов с COVID-19. Они выяснили, что в зависимости от возраста, массы тела и стадии заболевания различается количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус.