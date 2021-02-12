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Общество

17:37

Ученые назвали признаки суперраспространителей COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ученые назвали признаки людей, которые становятся суперраспространителями коронавируса, сообщает MedicalXpress.

Специалисты исследовали показатели 194 заболевших, а также данные экспериментального исследования приматов с COVID-19. Они выяснили, что в зависимости от возраста, массы тела и стадии заболевания различается количество выдыхаемых частиц аэрозоля, содержащего вирус.

По мнению ученых, пациенты старшего возраста, страдающие от избыточного веса, чаще всего становятся суперраспространителями. Такие заболевшие выдыхали в три раза больше зараженных капель, чем представители других исследуемых групп.

Специалисты также отмечают, что по мере прогрессирования инфекции увеличивалось количество капель аэрозоля. Через неделю после заражения оно достигало пиковых уровней, а через две недели снижалось до нормального.

При этом по мере развития заболевания вирусные частицы становились меньше, достигая размера одного микрона на пике заражения, что обеспечивало их повышенную опасность.

Ранее главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко предположил, что Россия приближается к окончанию пандемии коронавирусной инфекции.

В Москве зафиксировано 2 139 случаев коронавируса за сутки

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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